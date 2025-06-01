Shot: Около 10 взрывов прогремело над Липецкой областью

Система ПВО продолжает перехватывать БПЛА на подлете к комбинату. На данный момент информация о пострадавших и разрушениях отсутствует. Беспилотники, предварительно, были запущены со стороны города Елец. В городе включена сирена воздушной опасности, местные власти призвали жителей укрыться в безопасных местах, передает Telegram-канал Shot.