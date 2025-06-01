Shot: Около 10 взрывов прогремело над Липецкой областью

В небе над Липецком и Липецкой областью прогремело около десяти взрывов. Об этом стало известно в воскресенье, 1 июля.
По предварительным данным, российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбивает украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Очевидцы сообщили о ярких вспышках и громких звуках взрывов. Предположительно, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК).
Система ПВО продолжает перехватывать БПЛА на подлете к комбинату. На данный момент информация о пострадавших и разрушениях отсутствует. Беспилотники, предварительно, были запущены со стороны города Елец. В городе включена сирена воздушной опасности, местные власти призвали жителей укрыться в безопасных местах, передает Telegram-канал Shot.
Незадолго до этого, жители Воронежа сообщили о серии взрывов, прогремевших в Северном районе города около 23:00.