Место под Брянском, где произошел подрыв моста, снова открыли для поездов

Участок Выгоничи — Пильшино снова открыт для поездов, рассказали в РЖД.
Железнодорожный участок Выгоничи — Пильшино в Брянской области, где ранее произошло обрушение автомобильного моста после подрыва, вновь открыт для движения поездов. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».
«Участок Выгоничи — Пильшино в Брянской области открыт для движения поездов. Железнодорожники в 21:52 1 июня полностью завершили работы по расчистке и восстановлению инфраструктуры», — уточнили в telegram-канале компании.
Представители РЖД отметили, что с места происшествия были оперативно убраны поврежденные локомотив и вагоны. В компании подчеркнули, что для возобновления движения поездов на данном участке железнодорожникам Московской железной дороги потребовалось менее суток.
Ранее на участке Выгоничи — Пильшино произошло обрушение автомобильного путепровода, что привело к временной остановке движения поездов. На месте происшествия оперативно работали аварийные службы и железнодорожники. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.