В Ростове ищут пропавшего 14-летнего школьника, которому нужна помощь врача

В Ростове-на-Дону ищут 14-летнего Ивана Варнавского, который пропал 1 июня. Подросток вышел из дома и не вернулся, о чем сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
— Иван имеет характерные приметы: рост около 170 см, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза. В день исчезновения он был одет в светло-салатовую футболку, черные джинсы, синие резиновые шлепанцы, — рассказали волонтеры. — Особое беспокойство вызывает то, что подросток нуждается в медицинской помощи.
Школьник пропал 1 июня. Фото: «Лиза Алерт» — Ростов.
Организаторы поисков просят всех жителей Ростова и области проявить бдительность. Если у вас есть какая-либо информация, немедленно звоните на горячую линию 8−800−700−54−52 или по номеру экстренных служб 112. Координаторами поиска выступают Алтай Денис и Маяк Илья, дополнительную информацию можно уточнить у волонтеров Фрау Сандухт по телефону 8−999−692−65−80 или Таты Татьяны по номеру 8−928−289−31−98.
Каждый может помочь в поисках — даже простое распространение информации в социальных сетях увеличивает шансы на благополучный исход. Время играет критически важную роль, поэтому отзывчивость и внимание каждого жителя могут спасти жизнь подростка.
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