В Ростове ищут пропавшего 14-летнего школьника, которому нужна помощь врача

Организаторы поисков просят всех жителей Ростова и области проявить бдительность. Если у вас есть какая-либо информация, немедленно звоните на горячую линию 8−800−700−54−52 или по номеру экстренных служб 112. Координаторами поиска выступают Алтай Денис и Маяк Илья, дополнительную информацию можно уточнить у волонтеров Фрау Сандухт по телефону 8−999−692−65−80 или Таты Татьяны по номеру 8−928−289−31−98.