США выступили с соболезнованиями России в связи с жертвами подрывов ж/д

Ночью с 31 мая на 1 июня в Брянской и Курской областях произошли обрушения мостов, в результате которых в Брянской области погибли семь человек и не менее 70 пострадали, а в Курской области пострадал один человек. Российские власти квалифицировали происшествия как трагические и проводят расследование, а реакция Украины на инциденты, по словам МИД РФ, отличалась злорадством.