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Маневр Зеленского в последний момент: кто поедет в Стамбул на переговоры от РФ и Украины

Переговоры Российской Федерации и Украины стартуют 2 июня в Стамбуле. Российская сторона прибыла в столицу Турции, а президент Украины в последний момент пересмотрел состав своей делегации. Подробнее о том, кто будет участвовать во встрече — читайте в материале URA.RU.

Зеленский пересмотрел список участников переговоров с РФ.

Переговоры Российской Федерации и Украины стартуют 2 июня в Стамбуле. Российская сторона прибыла в столицу Турции, а президент Украины в последний момент пересмотрел состав своей делегации. Подробнее о том, кто будет участвовать во встрече — читайте в материале URA.RU.

Кто поедет в Стамбул от России.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМединский по прибытии в Стамбул однозначно прокомментировал переговоры. Видео.

Российская делегация уже приехала в Стамбул. Ее состав не изменился. Команду возглавил помощник президента Владимир Мединский.

Также в нее вошли замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны РФ Александр Фомин. Как сообщила представитель МИД Мария Захарова, он вручит украинской стороне проект меморандума, касающегося прекращения огня.

Маневр Зеленского в последний момент.

Состав украинской делегации изменился. Владимир Зеленский решил пересмотреть списки. Указ размещен на официальном сайте главы государства. В соответствии с документом, не будет участвовать во втором туре начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий. Также добавились три новых участника.

Состав украинской делегации.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПолсотни беспилотников атаковали Россию накануне переговоров в Турции.

К составу переговорщиков присоединятся три новых члена: начальник отдела права и заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба ВСУ Андрей Фомин, представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в структурах сектора обороны и безопасности Юрий Ковбаса, а также заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Евгений Острянский. Делегацию Украины на втором этапе переговоров вновь возглавит министр обороны Рустем Умеров. Зеленский дал команде наставления перед встречей в Стамбуле, пишет RT.