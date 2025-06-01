Маневр Зеленского в последний момент: кто поедет в Стамбул на переговоры от РФ и Украины

Переговоры Российской Федерации и Украины стартуют 2 июня в Стамбуле. Российская сторона прибыла в столицу Турции, а президент Украины в последний момент пересмотрел состав своей делегации. Подробнее о том, кто будет участвовать во встрече — читайте в материале URA.RU.