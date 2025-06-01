Раскрыто, когда опубликуют результаты расследования подрывов ж/д под Брянском и Курском

Россия тщательно расследует подрывы в Брянской и Курской областях.
Россия тщательно расследует подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях. Результаты расследования будут представлены в ближайшее время, заявили в МИД РФ.
«С российской стороны было подчеркнуто, что компетентные органы ведут самое тщательное расследование и в самое ближайшее время результаты будут опубликованы», — рассказали в ведомстве. Заявление опубликовано в telegram-канале.
Сообщение министерства было размещено после телефонного разговора госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова. В свою очередь Вашингтон выразил соболезнования в связи с жертвами из-за ЧП в Брянской и Курской областях.
В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области обрушился автомобильный мост, по которому в этот момент следовал пассажирский поезд с 388 людьми на борту; погибли семь человек, 71 пострадал. В тот же день обрушился мост в Курской области, где с рельсов сошли тепловоз и три пустых грузовых вагона. Оба инцидента расследуются российскими компетентными органами.