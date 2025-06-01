Раскрыто, когда опубликуют результаты расследования подрывов ж/д под Брянском и Курском

В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области обрушился автомобильный мост, по которому в этот момент следовал пассажирский поезд с 388 людьми на борту; погибли семь человек, 71 пострадал. В тот же день обрушился мост в Курской области, где с рельсов сошли тепловоз и три пустых грузовых вагона. Оба инцидента расследуются российскими компетентными органами.