СМИ: Взрывы прогремели над Курском, повреждены два жилых дома

В Центральном административном округе (ЦАО) из-за прилетов загорелись два жилых дома на улицах Светлая и Коммунальная. По словам местных жителей, в небе было слышно около семи взрывов. Официальной информации о пострадавших пока не поступало, Telegram-канал Mash.