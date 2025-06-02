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СМИ: Взрывы прогремели над Курском, повреждены два жилых дома

В Курске продолжаются взрывы, вызванные атакой украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом стало известно в воскресенье, 1 июля.

В Курске продолжаются взрывы, вызванные атакой украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом стало известно в воскресенье, 1 июля.

По словам местных жителей, в городе слышно не менее пяти взрывов. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) ведет борьбу с воздушными целями. Очевидцы сообщили о густом черном дыме в одном из районов города, передает Telegram-канал Shot.

В Центральном административном округе (ЦАО) из-за прилетов загорелись два жилых дома на улицах Светлая и Коммунальная. По словам местных жителей, в небе было слышно около семи взрывов. Официальной информации о пострадавших пока не поступало, Telegram-канал Mash.

Незадолго до этого, жители Воронежа сообщили о серии взрывов, прогремевших в Северном районе города около 23:00.