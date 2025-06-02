ВСУ взорвали дом в Белгородской области и убили женщину

Жительница Белгородской области погибла в результате прямого попадания снаряда в частный дом в поселке Пролетарский. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В поселке Пролетарский Ракитянского района в результате прямого попадания снаряда полностью разрушен частный дом. Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины», — написал губернатор.
Гладков также рассказал, что от взрыва пострадала еще и 12-летняя школьница. Девочка в момент удара ВСУ проезжала мимо дома на велосипеде. Ее доставили в больницу с контузией.
По словам губернатора, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, бойцы самообороны и волонтеры. Точной информации о последствиях пока нет. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшей женщины.
Ранее «МК» писал, что в Белгородской области при атаке украинского FPV-дрона на автомобиль в Шебекинском округе мужчина получил тяжелые ранения.