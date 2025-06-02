Экс-участница «Дома-2» Белая погибла в результате несчастного случая

24-летняя Кристина Белая, бывшая участница телепроекта «Дом-2», трагически скончалась в своем доме в Карталах, Челябинская область, в результате несчастного случая. Об этом сообщает издание «КП-Челябинск».
В социальных сетях появились слухи о том, что девушка якобы упала головой вниз, когда вылезала из ванной. Однако близкие Кристины просят не делать преждевременных выводов о причине ее смерти.
Подруга Кристины, Яна Яхина, отметила, что уже слышала множество версий, которые далеки от реальности. Она подчеркнула, что произошел именно несчастный случай.