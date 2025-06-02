Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-участница «Дома-2» Белая погибла в результате несчастного случая

24-летняя Кристина Белая, бывшая участница телепроекта «Дом-2», трагически скончалась в своем доме в Карталах, Челябинская область, в результате несчастного случая.

24-летняя Кристина Белая, бывшая участница телепроекта «Дом-2», трагически скончалась в своем доме в Карталах, Челябинская область, в результате несчастного случая. Об этом сообщает издание «КП-Челябинск».

В социальных сетях появились слухи о том, что девушка якобы упала головой вниз, когда вылезала из ванной. Однако близкие Кристины просят не делать преждевременных выводов о причине ее смерти.

Подруга Кристины, Яна Яхина, отметила, что уже слышала множество версий, которые далеки от реальности. Она подчеркнула, что произошел именно несчастный случай.