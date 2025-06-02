Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дроны атаковали аэродромы в нескольких регионах РФ, повреждена авиатехника

Несколько единиц авиационной техники получили повреждения в результате атак с использованием FPV-дронов на военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях. Об этом в воскресенье, 1 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Несколько единиц авиационной техники получили повреждения в результате атак с использованием FPV-дронов на военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях. Об этом в воскресенье, 1 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

— Сегодня киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пожары были ликвидированы, жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Некоторые участники терактов задержаны.

В этот же день губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил об атаке вражеских беспилотников на старое здание в Новомальтинске. Позднее он сообщил, что источником атаки дронов в нем стала фура, которую уже заблокировали. Согласно информации журналистов, сотрудники силовых структур опрашивают водителя грузовика, из которой вылетали украинские дроны.