Дроны атаковали аэродромы в нескольких регионах РФ, повреждена авиатехника

В этот же день губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил об атаке вражеских беспилотников на старое здание в Новомальтинске. Позднее он сообщил, что источником атаки дронов в нем стала фура, которую уже заблокировали. Согласно информации журналистов, сотрудники силовых структур опрашивают водителя грузовика, из которой вылетали украинские дроны.