Хинштейн: ПВО сбила дроны, есть повреждения и пожары

Врио губернатор Курской области Александр Хинштейн в понедельник, 2 июля, сообщил о работе российской системы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Курском.
По его словам, сбиты вражеские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В результате падения обломков произошло возгорание в частных домах и гараже, зафиксированы попадания в многоквартирные дома (МКД) и повреждение остекления.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, пожарные расчеты ликвидируют возгорания.
— Ситуацию держу на контроле. Информация о последствиях уточняется, — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Незадолго до этого, жители Воронежа сообщили о серии взрывов, прогремевших в Северном районе города около 23:00.
Помимо этого, в небе над Липецком и Липецкой областью прогремело около десяти взрывов.