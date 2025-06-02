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Хинштейн: над Курском сбиты вражеские БПЛА, падения обломков вызвали возгорания

Обломки БПЛА вызвали пожар в жилых домах в Курске.

Источник: Комсомольская правда

Обломки беспилотного летательного аппарата спровоцировали пожары в жилых домах и гаражах на территории Курска. Как сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале, один из обломков повредил многоквартирное здание.

«Над Курском сработала наша система ПВО, сбиты вражеские БПЛА. В результате падения обломков произошло возгорание в частных домах и гараже. Есть попадания в МКД, а также повреждение остекления», — сообщил глава региона.

Он также проинформировал, что информации о пострадавших пока не поступало.

Хинштейн также сообщил, что на месте происшествия уже работают экстренные службы. Точные данные о масштабах ущерба в настоящее время уточняются.

Накануне врио губернатора Курской области прокомментировал ЧП с поездом, произошедшее в ночь на 1 июня.