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Более 10 взрывов прогремело над Рязанью

Рязань подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом стало известно в понедельник, 2 июля.

Рязань подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом стало известно в понедельник, 2 июля.

Местные жители сообщают о минимум восьми взрывах, прогремевших в Московском районе города, а по данным других источников, — о более двенадцати взрывах. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) ведет работу по перехвату воздушных целей.

Сообщения об атаке начали поступать около 23:20. Очевидцы видели яркие вспышки и слышали взрывы, в результате которых в некоторых домах тряслись окна. По предварительным данным, дроны летят со стороны рабочего поселка Милославское.

Звуки взрывов слышны в районе железнодорожного вокзала, микрорайонов Дягилево и Приокский, а также в районе Недостоево. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало, передает Telegram-канал Mash.

Незадолго до этого, жители Воронежа сообщили о серии взрывов, прогремевших в Северном районе города около 23:00.

Помимо этого, в небе над Липецком и Липецкой областью прогремело около десяти взрывов.