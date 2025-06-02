Более 10 взрывов прогремело над Рязанью

Рязань подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом стало известно в понедельник, 2 июля.
Местные жители сообщают о минимум восьми взрывах, прогремевших в Московском районе города, а по данным других источников, — о более двенадцати взрывах. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) ведет работу по перехвату воздушных целей.
Сообщения об атаке начали поступать около 23:20. Очевидцы видели яркие вспышки и слышали взрывы, в результате которых в некоторых домах тряслись окна. По предварительным данным, дроны летят со стороны рабочего поселка Милославское.
Звуки взрывов слышны в районе железнодорожного вокзала, микрорайонов Дягилево и Приокский, а также в районе Недостоево. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало, передает Telegram-канал Mash.
Незадолго до этого, жители Воронежа сообщили о серии взрывов, прогремевших в Северном районе города около 23:00.
Помимо этого, в небе над Липецком и Липецкой областью прогремело около десяти взрывов.