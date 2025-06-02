Власти города Боулдер в США эвакуируют ряд районов после атаки на людей

В результате нападения на участников шествия в поддержку Израиля, проходившего в американском городе Боулдер, штат Колорадо, несколько человек получили травмы. Об этом сообщает телеканал CBS News.
Согласно информации канала, неизвестный бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в демонстрантов. Полиция приняла меры по эвакуации жителей из нескольких кварталов, расположенных рядом с местом инцидента. Точные цифры пострадавших и данные о состоянии их здоровья пока не уточняются.
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател охарактеризовал произошедшее как «террористическую атаку» и добавил, что сотрудники его ведомства вместе с местной полицией работают на месте происшествия.