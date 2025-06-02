ВСУ атаковали Рязанскую область в ночь перед переговорами в Стамбуле

Украина атаковала Рязанскую область беспилотниками в ночь на 2 июня, когда в Стамбуле запланированы переговоры России и Киева. По словам губернатора региона Павла Малкова, силы ПВО сбивают дроны, осколки которых повреждают автомобили и разбивают окна в жилых домах.