Гладков: Из-за атаки ВСУ на Белгород погибла женщина и пострадала девочка

В результате обстрела поселка Пролетарский в Белгородской области, осуществленного Вооруженными силами Украины (ВСУ), произошел прямой удар по частному дому, который был полностью разрушен. Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, из-под завалов спасатели извлекли тело погибшей женщины. Помимо этого, девочка 12 лет, проезжавшая мимо на велосипеде, получила контузию при обрушении дома. Она госпитализирована для обследования. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, бойцы самообороны и волонтеры, продолжающие разбор завалов.
— От себя лично и от имени всех жителей Белгородской области выражаю искренние соболезнования всем родным и близким… Это тяжелая потеря для всех нас, — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Кроме того, врио губернатор Курской области Александр Хинштейн в понедельник, 2 июля, сообщил о работе российской системы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Курском. По его словам, сбиты вражеские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В результате падения обломков произошло возгорание в частных домах и гараже, зафиксированы попадания в многоквартирные дома (МКД) и повреждение остекления.