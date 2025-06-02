Гладков: Из-за атаки ВСУ на Белгород погибла женщина и пострадала девочка

Кроме того, врио губернатор Курской области Александр Хинштейн в понедельник, 2 июля, сообщил о работе российской системы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Курском. По его словам, сбиты вражеские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В результате падения обломков произошло возгорание в частных домах и гараже, зафиксированы попадания в многоквартирные дома (МКД) и повреждение остекления.