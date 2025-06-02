Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО: несколько единиц авиатехники загорелись из-за атак на военные аэродромы РФ

Минобороны сообщило, что ликвидированы возгорания на военных аэродромах после атак ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В результате атак украинских FPV-дронов на военные аэродромы в пяти регионах России произошло возгорание нескольких самолетов. Об этом информирует Telegram-канал Минобороны России.

«В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Возгорания ликвидированы», — передает ведомство.

По данным пресс-службы Минобороны, атаки беспилотников успешно отразили на аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Однако в Мурманской и Иркутской областях FPV-дроны, запущенные с прилегающих к аэродромам территорий, вызвали возгорание нескольких единиц авиационной техники.

Пожары были успешно локализованы и потушены. Как сообщается, в результате инцидента никто из военнослужащих или гражданских сотрудников не пострадал.

1 июня о нападениях беспилотников заявили власти Мурманской, Иркутской и Рязанской областей. В Мурманской области произошел налет вражеских беспилотников, точное место которого не раскрывалось. Губернатор Андрей Чибис позже сообщил, что выехал в Оленегорск.

При этом атака беспилотниками на Иркутскую область стала первой атакой на территории Сибири. Тогда ВСУ попытались атаковать дронами военную часть в поселке Среднем Усольского района Иркутской области.

По данным губернатора Игоря Кобзева, один из ударов пришелся на заброшенное строение в поселке Новомальтинск. Точное количество участвовавших в атаке беспилотников пока не установлено. На месте происшествия были задействованы экстренные службы и силовые структуры, включая сотрудников ФСБ, МЧС и Росгвардии.

Позднее Министерство обороны РФ сообщило, что часть лиц, причастных к организации диверсий на российских аэродромах, которые, по данным следствия, были спланированы украинскими властями, удалось задержать.