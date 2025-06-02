МО: несколько единиц авиатехники загорелись из-за атак на военные аэродромы РФ

По данным губернатора Игоря Кобзева, один из ударов пришелся на заброшенное строение в поселке Новомальтинск. Точное количество участвовавших в атаке беспилотников пока не установлено. На месте происшествия были задействованы экстренные службы и силовые структуры, включая сотрудников ФСБ, МЧС и Росгвардии.