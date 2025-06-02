ВСУ массово атаковали Россию накануне переговоров: ночные удары по регионам

В ночь на 2 июня, день, когда должны состояться переговоры между Москвой и Киевом, над российскими территориями были перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата. Они замечены над Курской, Белгородской, Тульской и другими областями. Подробнее о ночной атаке дронов читайте в материале URA.RU.