Малков: в Рязани из-за падения обломков БПЛА повреждены автомобили и жилые дома

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о продолжении атаки вражеских беспилотников. В результате падения обломков БПЛА в Рязани зафиксированы повреждения автомобилей на парковках и выбитые окна в жилых домах.
«Продолжается атака БПЛА на Рязанскую область, работает ПВО. Из-за падения обломков повреждены припаркованные автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах Рязани. Оценивается материальный ущерб», — написал он в Telegram-канале.
Он также уточнил, что пока информации о пострадавших нет.
На месте происшествия уже работают сотрудники оперативных служб, сообщил губернатор.
Ранее глава Мурманской области Андрей Чибис сообщил об атаке беспилотников ВСУ на регион. Тогда же на территории региона начали работали системы противовоздушной обороны.