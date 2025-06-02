Врач детского хосписа «Дом с маяком» погибла из-за ЧП в Брянской области

«В результате подрыва моста в Брянской области погибла врач Детского хосписа “Дом с маяком” Виолетта Горыня. Виолетта педиатр, врач паллиативной помощи. Работала в Детском хосписе с 2020 года, в последнее время была в декрете. Они ехали в поезде всей семьей — с мужем и двумя детьми. Старшему семь лет, младшему пять месяцев», — написала Мониава на своей странице в Facebook*.