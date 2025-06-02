Врач детского хосписа «Дом с маяком» погибла из-за ЧП в Брянской области

«В результате подрыва моста в Брянской области погибла врач Детского хосписа “Дом с маяком” Виолетта Горыня. Виолетта педиатр, врач паллиативной помощи. Работала в Детском хосписе с 2020 года, в последнее время была в декрете. Они ехали в поезде всей семьей — с мужем и двумя детьми. Старшему семь лет, младшему пять месяцев», — написала Мониава на своей странице в Facebook*.
Мониава уточнила, что дети сейчас в больнице в Москве с многочисленными переломами, младенца привезли вертолетом.
«Муж ехал на верхней полке и практически не пострадал. А Виолетта погибла. Ей было всего 32 года», — добавила она.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.