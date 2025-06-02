Врач детского хосписа «Дом с маяком» Виолетта Горыня погибла из-за ЧП в Брянской области

Врач детского хосписа «Дом с маяком» Виолетта Горыня погибла в результате подрыва моста в Брянской области, сообщила Лидия Мониава, учредитель благотворительного фонда «Дом с маяком».
«В результате подрыва моста в Брянской области погибла Виолетта Горыня, педиатр и специалист по паллиативной помощи. Она работала в нашем хосписе с 2020 года, а в последнее время находилась в декретном отпуске. Вместе с ней в поезде ехала семья: муж и двое детей, старшему из которых 7 лет, а младшему всего 5 месяцев,» — написала Мониава на своей странице в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).
Она также сообщила, что дети сейчас находятся в больнице в Москве с множественными переломами, младенца доставили на вертолете.
«Муж ехал на верхней полке и практически не пострадал. Виолетта же погибла. Ей было всего 32 года,» — добавила она.
Ночью 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост, его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86, следовавший из Климова в Москву. В результате происшествия семь человек погибли, более 70 получили ранения.
Губернатор региона Александр Богомаз сообщил о подрыве моста во время движения поезда. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело. Как уточнила представитель СК РФ Светлана Петренко, это дело, наряду с делом о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.