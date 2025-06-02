Врач детского хосписа «Дом с маяком» Виолетта Горыня погибла из-за ЧП в Брянской области

«В результате подрыва моста в Брянской области погибла Виолетта Горыня, педиатр и специалист по паллиативной помощи. Она работала в нашем хосписе с 2020 года, а в последнее время находилась в декретном отпуске. Вместе с ней в поезде ехала семья: муж и двое детей, старшему из которых 7 лет, а младшему всего 5 месяцев,» — написала Мониава на своей странице в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).