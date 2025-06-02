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В Рязани из-за падения обломков БПЛА повреждены автомобили и окна в жилых домах

В результате атаки беспилотников на Рязань, оказались повреждены припаркованные автомобили и разбиты окна в нескольких домах. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

По словам господина Малкова, материальный ущерб оценивается. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте паления обломков работают оперативные службы.

Ранее в ночь на 2 июня об атаке беспилотников на Курск сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн. После падения обломков загорелось несколько частных домов и гараж.

1 июня в результате атаки ВСУ обрушились мосты в Курской и Брянской областях, также БПЛА ударили по военным частям в Мурманской и Иркутской областях, последняя стала первой зафиксированной атакой Украины на Сибирь.