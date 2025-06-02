В США самолет упал и затонул, но пассажирам удалось спастись

Мужчина и девочка-подросток чудом выжили авиакатастрофе.
У побережья Коннектикута в проливе Лонг-Айленд в США 1 мая потерпел крушение легкомоторный самолет, на борту которого находились мужчина и девочка-подросток. После падения воздушное судно затонуло, однако оба пассажира чудом остались живы и отделались незначительными порезами.
«Шестиместный самолет Piper PA-32 потерпел крушение около островов Тимбл примерно через 10 минут после взлета из Бриджпорта. Находившиеся на борту 41-летний мужчина и 17-летняя девочка были доставлены на пирс Стоуни-Крик для оказания медицинской помощи, а затем отправлены в больницу Йельского университета в Нью-Хейвене», — пишет New York Post.
Перед крушением пилот подал сигнал бедствия, и его направили в аэропорт Туид-Нью-Хейвен, где предложили совершить аварийную посадку. Но он не смог этого сделать, сообщает издание. Береговая охрана сообщила, что самолет упал в воду недалеко от города Брэнфорд и затонул, а его пассажиры получили незначительные травмы, в том числе порезы на руках и лице, а также переохлаждение.
В январе 2025 года в США самолет потерпел крушение после столкновения с вертолетом. На борту авиалайнера находились 28 фигуристов, тренеров и членов их семей. В апреле в реку Гудзон близ Нью-Йорка упал вертолет, пишет «Национальная Служба Новостей». Погибли шесть человек, включая главу филиала Siemens Агустина Эскобара и его семью.