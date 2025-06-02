В США самолет упал и затонул, но пассажирам удалось спастись

Перед крушением пилот подал сигнал бедствия, и его направили в аэропорт Туид-Нью-Хейвен, где предложили совершить аварийную посадку. Но он не смог этого сделать, сообщает издание. Береговая охрана сообщила, что самолет упал в воду недалеко от города Брэнфорд и затонул, а его пассажиры получили незначительные травмы, в том числе порезы на руках и лице, а также переохлаждение.