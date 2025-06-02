В ФБР заявили о террористической атаке в американском городе

В американском штате Колорадо произошла террористическая атака, сообщил глава ФБР.
В американском городе Боулдер (штат Колорадо) произошла террористическая атака на участников демонстрации в поддержку израильских заложников, остающихся в секторе Газа. Об этом заявил руководитель Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель.
«Мы осведомлены о целенаправленной террористической атаке в Боулдере, штат Колорадо, и полностью расследуем ее. Наши агенты и местные правоохранительные органы уже на месте, и мы поделимся обновлениями по мере поступления новой информации», — написал Патель в соцсети X.
В полиции города сообщили о проведении эвакуации в нескольких районах после поступления информации о нападении на прохожих. Как передает телеканал CBS News, в Боулдере неизвестный применил «коктейли Молотова» против участников акции в поддержку израильских заложников, находящихся в секторе Газа.
В апреле Соединенные Штаты столкнулись с массовыми демонстрациями против президента страны Дональда Трампа и американского бизнесмена Илона Маска. О том, как выглядели эти протесты, — в фоторепортаже URA.RU.