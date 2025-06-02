В ФБР заявили о террористической атаке в американском городе

«Мы осведомлены о целенаправленной террористической атаке в Боулдере, штат Колорадо, и полностью расследуем ее. Наши агенты и местные правоохранительные органы уже на месте, и мы поделимся обновлениями по мере поступления новой информации», — написал Патель в соцсети X.