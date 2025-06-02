В штате Колорадо неизвестный напал на участников шествия, есть пострадавшие

Несколько человек получили ранения в результате нападения неизвестного мужчины на участников шествия в поддержку Израиля в американском городе Боулдере (штат Колорадо), передаёт телеканал CBS News.
По данным СМИ, злоумышленник бросил в толпу бутылки с зажигательной смесью. Полиция уже сообщила о задержании подозреваемого. Мужчина получил легкие травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
Жители ряда кварталов вблизи места происшествия были эвакуированы. Глава ФБР Кэш Пател охарактеризовал случившееся как «целенаправленную террористическую атаку». Вместе с тем полиция пока не торопится подтверждать это.
Напомним, в октябре 2023 года в немецком городе Дуйсбург (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) силовики задержали мужчину за подготовку теракта на произраильской демонстрации. Сотрудники правоохранительных органов также провели обыск в его квартире.