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В штате Колорадо неизвестный напал на участников шествия, есть пострадавшие

Глава ФБР назвал инцидент в городе Боулдере «целенаправленной террористической атакой».

Источник: Аргументы и факты

Несколько человек получили ранения в результате нападения неизвестного мужчины на участников шествия в поддержку Израиля в американском городе Боулдере (штат Колорадо), передаёт телеканал CBS News.

По данным СМИ, злоумышленник бросил в толпу бутылки с зажигательной смесью. Полиция уже сообщила о задержании подозреваемого. Мужчина получил легкие травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Жители ряда кварталов вблизи места происшествия были эвакуированы. Глава ФБР Кэш Пател охарактеризовал случившееся как «целенаправленную террористическую атаку». Вместе с тем полиция пока не торопится подтверждать это.

Напомним, в октябре 2023 года в немецком городе Дуйсбург (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) силовики задержали мужчину за подготовку теракта на произраильской демонстрации. Сотрудники правоохранительных органов также провели обыск в его квартире.