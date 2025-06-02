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Департамент полиции Боулдера не счел нападение терактом, вопреки мнению ФБР

Руководитель Департамента полиции колорадского города Боулдер Стивен Редферн заявил, что версия экстремистских мотивов напавшего на местную произраильскую акцию пока не подтверждена правоохранителями.

Руководитель Департамента полиции колорадского города Боулдер Стивен Редферн заявил, что версия экстремистских мотивов напавшего на местную произраильскую акцию пока не подтверждена правоохранителями. Об этом офицер написал на аккаунте полиции в соцсети Х.

«…На данном этапе мы пока не называем это террористической атакой», — отметил Стивен Редферн.

Он добавил, что полицейский Департамент и местные сотрудники Федерального бюро расследований продолжают двусторонние консультации. Тем не менее Кашьяп Пател, шеф ФБР, ранее назвал преступление именно терактом.

На данный момент известно, что 1 июня неизвестный бросил несколько «коктейлей Молотова» в пришедших на акцию в поддержку политики Израиля. Информация о пострадавших пока не была опубликована.