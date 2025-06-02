Отца с сыном убило молнией в Акмолинской области

О произошедшем сообщило издание Sinegor. По его данным, трагедия случилась близ села Акадыр.
«Во время разразившейся грозы молния ударила двух людей — 37-летнего акмолинца и мальчика 9 лет. Со скорбью сообщаем, что оба они скончались прямо на месте происшествия», — говорится в публикации.
У происшествия имеются очевидцы, на месте работала дежурная следственно-оперативная группа.
В Департаменте полиции Акмолинской области агентству Kazinform подтвердили информацию о гибели двух человек. Отмечается, что отец и сын погибли, когда пасли скот. По факту смерти возбуждено уголовное дело.
«Проводятся мероприятия по установлению обстоятельств трагического инцидента. По результатам проверки будет принято окончательное процессуальное решение», — проинформировали в ДП.
Как не пострадать при грозе
На официальном сайте одного из региональных ДЧС сообщается, как вести себя во время грозы и молнии и чем опасны для человека данные природные явления.
Мгновенный удар молнии может вызвать паралич, глубокую потерю сознания, остановку дыхания и сердца. При поражении молнией на теле пораженного остаются специфические ожоги в виде красноватых полос и ожогов с пузырями.
Чтобы не пострадать от попадания молнии, необходимо знать и соблюдать некоторые правила поведения во время грозы:
- во время грозы стоит избегать открытой местности. Молния, как известно, бьет в самую высокую точку, одинокий человек в поле — это и есть та самая точка. Если вы по какой-то причине остались в поле один на один с грозой, спрячьтесь в любом возможном углублении: канавке, ложбинке или самом низком месте поля, сядьте на корточки и пригните голову;
- во время грозы избегайте воды, так как она отличный проводник тока. Удар молнии распространяется вокруг водоема в радиусе 100 метров. Нередко она бьет в берега. Поэтому во время грозы необходимо подальше отойти от берега, нельзя купаться и ловить рыбу;
- очень опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону. Лучше всего во время грозы мобильники выключать. Были случаи, когда входящий звонок становился причиной попадания молнии;
- при грозе желательно избавиться от металлических предметов. Часы, цепочки и даже раскрытый над головой зонтик — потенциальные цели удара.
Молния в лесу практически никогда не бьет в землю, за исключением полян, ибо деревья являются естественными громоотводами, причем вероятность попадания молнии в конкретное дерево прямо пропорциональна его высоте. Поэтому держитесь подальше от высоких деревьев. Самый верный вариант — усесться между низкорослыми деревьями с густыми кронами.
Машина достаточно хорошо защищает находящихся внутри людей, поскольку даже при ударе молнии разряд идет по поверхности металла. Поэтому если гроза застала вас в машине, закройте окна, отключите радиоприемник, сотовый телефон и GPS-навигатор. Не следует дотрагиваться до ручек дверей и других металлических деталей.
Велосипед и мотоцикл в отличие от машины от грозы вас не спасут. Необходимо слезть, уложить транспорт и отойти на расстояние примерно 30 м от него.