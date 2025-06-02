Россиян предупредили об опасности QR-кодов

Кроме того, мошенники подменяют статические QR-коды в магазинах — такие коды часто наклеены на кассе и не обновляются при каждой операции. Также злоумышленники могут оставлять фальшивые QR-коды в ресторанах в виде чеков на чаевые или расклеивать их как рекламные объявления. Переход по таким кодам инициирует списание денег без дополнительного подтверждения.