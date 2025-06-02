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Россиян предупредили об опасности QR-кодов

Мошенники используют QR-коды для снятия наличных с банкоматов и подмены их в магазинах, рекламных объявлениях и ресторанах.

Источник: ДЕЙТА

Об этом рассказал РИА Новости председатель комитета по повышению финансовой грамотности АРБ Максим Семов, передает ИА DEITA.RU.

По его словам, злоумышленники звонят клиентам банков и «предупреждают» их о якобы оформленном кредите. Чтобы предотвратить списание денег, клиенту якобы нужно зайти в банковское приложение, сформировать QR-код и отправить скриншот звонящему. Если граждане поддаются на такую уловку и отправляют мошенникам QR-код, те используют его для снятия средств с карты через банкомат.

Кроме того, мошенники подменяют статические QR-коды в магазинах — такие коды часто наклеены на кассе и не обновляются при каждой операции. Также злоумышленники могут оставлять фальшивые QR-коды в ресторанах в виде чеков на чаевые или расклеивать их как рекламные объявления. Переход по таким кодам инициирует списание денег без дополнительного подтверждения.

«Были случаи, когда мошенники меняли наклейки с QR-кодами на прокатных самокатах и велосипедах — возможностей для развития подобных схем очень много», — отметил Семов.