У россиян могу забрать жилье из-за долгов

Она уточнила, что речь не идет о случаях, не зависящих от людей, таких как снос домов или изъятие участков для государственных нужд. По словам адвоката, чаще всего жилье изымается из-за долгов, особенно когда владелец обладает несколькими квартирами. При этом у него должно оставаться хотя бы одно помещение, пригодное для проживания, но существуют и исключения.