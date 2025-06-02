У россиян могу забрать жилье из-за долгов

Адвокат Московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры» Наталья Гусева в интервью «Прайму» выделила три ключевые причины, по которым россияне могут потерять свое жилье.
Она уточнила, что речь не идет о случаях, не зависящих от людей, таких как снос домов или изъятие участков для государственных нужд. По словам адвоката, чаще всего жилье изымается из-за долгов, особенно когда владелец обладает несколькими квартирами. При этом у него должно оставаться хотя бы одно помещение, пригодное для проживания, но существуют и исключения.
«Если единственное жилье должника суд признает роскошным в рамках дела о банкротстве, он может его потерять. В таком случае кредиторы обязаны предоставить должнику альтернативное жилье в соответствии с социальными нормами», — пояснила Гусева.
Вторая причина касается ситуаций, когда предыдущий собственник потерял свое жилье против своей воли, например, из-за подделки документов, что было доказано в суде. В этом случае новые владельцы могут быть обязаны вернуть квартиру. Третья причина — недействительность сделки с жильем.
«Это может произойти по разным правовым основаниям: несоответствие сделки законодательным требованиям; заключение сделки недееспособным лицом; под воздействием обмана, насилия или угроз; а также если сделка была заключена лишь формально, без намерения вызвать правовые последствия или с целью скрыть другую сделку», — привела примеры адвокат.