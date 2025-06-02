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В российской школе обрушился спортзал

В приморском городе Артеме во время капитального ремонта спортзала в школе № 17 произошло обрушение.

В приморском городе Артеме во время капитального ремонта спортзала в школе № 17 произошло обрушение. Об этом 2 мая сообщил глава Артемовского городского округа Вячеслав Кван.

«Спортзал, который был пристроен к школе, обрушился в процессе капитального ремонта. Мы находимся на месте происшествия и будем следить за развитием ситуации», — написал Кван в своем телеграм-канале.

Обрушение произошло во время земляных работ, проводимых строителями для укрепления фундамента. В настоящее время подрядчик планирует выполнить засыпку скальным грунтом, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение здания.

Стоит отметить, что в прошлом году в Приморье также произошел случай обрушения потолка и стены в одной из школ.

Ранее сообщалось, что дело директора школы, возле которой из-за наледи погибла женщина, будет рассматриваться в ускоренном порядке.