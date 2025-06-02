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Пожизненно осужденный за обстрел вертолета добивается перевода в ИК Чечни

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Пожизненно осужденный боевик Доку Джантемиров, причастный к обстрелу вертолета под Грозным, при котором в 2002 году погибли 127 человек, добивается перевода в исправительную колонию Чечни, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

В них указано, что он, отбывая наказание в колонии «Полярная сова» в ЯНАО, направил во ФСИН обращение о переводе в колонию Чечне, где проживают его близкие родственники, но оно не было рассмотрено. Тогда Джантемиров подал иск в один из судов Москвы, пояснив, что из-за игнорирования заявления он «испытывает сильные душевные переживания, что привело к ухудшению здоровья, у него диагностирована язвенная болезнь».

Суд в столице вернул иск заявителю из-за неподсудности. Вопрос должна решать инстанция по месту нахождения исправительного учреждения, говорится в решении. В то же время, как узнало РИА Новости, изучив электронные базы судов в ЯНАО, туда с похожим заявлением Джантемиров пока не обращался.

За последние несколько лет мужчина подавал в суды Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа иски к «Почте России» за нарушение сроков пересылки корреспонденции, к колонии из-за ограничения администрацией телефонных переговоров, количества посылок и передач, к медчасти из-за неоказания надлежащей помощи. Все они были отклонены.

Джантемиров фактически дважды приговорен к пожизненному сроку по двум разным уголовным делам. В 2001 году он и другие боевики, как установило следствие, уничтожил из переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» в Чечне вертолет с офицерами Генштаба ВС России. В результате погибли 13 человек, в том числе начальник 2-го управления Главного оперативного управления Генштаба генерал-майор Анатолий Поздняков и замначальника Главного управления кадров Минобороны генерал-майор Павел Варфоломеев. Также Джантемиров участвовал в обстреле самого крупного в мире серийного вертолета Ми-26 над Ханкалой (до 2008 года — поселок под Грозным, позднее был включен в состав города). При его крушении 19 августа 2002 года погибли 127 человек.