Пожизненно осужденный за обстрел вертолета добивается перевода в ИК Чечни

Джантемиров фактически дважды приговорен к пожизненному сроку по двум разным уголовным делам. В 2001 году он и другие боевики, как установило следствие, уничтожил из переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» в Чечне вертолет с офицерами Генштаба ВС России. В результате погибли 13 человек, в том числе начальник 2-го управления Главного оперативного управления Генштаба генерал-майор Анатолий Поздняков и замначальника Главного управления кадров Минобороны генерал-майор Павел Варфоломеев. Также Джантемиров участвовал в обстреле самого крупного в мире серийного вертолета Ми-26 над Ханкалой (до 2008 года — поселок под Грозным, позднее был включен в состав города). При его крушении 19 августа 2002 года погибли 127 человек.