Пожизненно осужденный за обстрел вертолета добивается перевода в ИК Чечни

В них указано, что он, отбывая наказание в колонии «Полярная сова» в ЯНАО, направил во ФСИН обращение о переводе в колонию Чечне, где проживают его близкие родственники, но оно не было рассмотрено. Тогда Джантемиров подал иск в один из судов Москвы, пояснив, что из-за игнорирования заявления он «испытывает сильные душевные переживания, что привело к ухудшению здоровья, у него диагностирована язвенная болезнь».
Суд в столице вернул иск заявителю из-за неподсудности. Вопрос должна решать инстанция по месту нахождения исправительного учреждения, говорится в решении. В то же время, как узнало РИА Новости, изучив электронные базы судов в ЯНАО, туда с похожим заявлением Джантемиров пока не обращался.
За последние несколько лет мужчина подавал в суды Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа иски к «Почте России» за нарушение сроков пересылки корреспонденции, к колонии из-за ограничения администрацией телефонных переговоров, количества посылок и передач, к медчасти из-за неоказания надлежащей помощи. Все они были отклонены.
Джантемиров фактически дважды приговорен к пожизненному сроку по двум разным уголовным делам. В 2001 году он и другие боевики, как установило следствие, уничтожил из переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» в Чечне вертолет с офицерами Генштаба ВС России. В результате погибли 13 человек, в том числе начальник 2-го управления Главного оперативного управления Генштаба генерал-майор Анатолий Поздняков и замначальника Главного управления кадров Минобороны генерал-майор Павел Варфоломеев. Также Джантемиров участвовал в обстреле самого крупного в мире серийного вертолета Ми-26 над Ханкалой (до 2008 года — поселок под Грозным, позднее был включен в состав города). При его крушении 19 августа 2002 года погибли 127 человек.