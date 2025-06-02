В Красноярском крае за сутки сгорели три дома

1 июня в Красноярском крае потушили 15 пожаров. Обошлось без пострадавших.
Среди серьезных происшествий: в Минусинске почти полностью сгорел дом вместе с верандой, котельной и гаражом, которые прилегали к нему. Огонь охватил площадь 135 квадратных метров. С ним боролись 17 сотрудников МЧС с помощью шести спецмашин. Причиной происшествия стали нарушения правил пожарной безопасности при топке печи.
В деревне Чигашет Абанского района пламя уничтожило два жилых дома. Оно охватило 120 квадратных метров. С серьезным возгоранием удалось справиться десяти пожарным и добровольцам с помощью спецтехники. Предварительно, причиной случившегося стал поджог. Дознаватели выясняют, как всё произошло.