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В Красноярском крае за сутки сгорели три дома

В Минусинске и Чигашете в воскресенье потушили крупные пожары.

Источник: МЧС РФ

1 июня в Красноярском крае потушили 15 пожаров. Обошлось без пострадавших.

Среди серьезных происшествий: в Минусинске почти полностью сгорел дом вместе с верандой, котельной и гаражом, которые прилегали к нему. Огонь охватил площадь 135 квадратных метров. С ним боролись 17 сотрудников МЧС с помощью шести спецмашин. Причиной происшествия стали нарушения правил пожарной безопасности при топке печи.

В деревне Чигашет Абанского района пламя уничтожило два жилых дома. Оно охватило 120 квадратных метров. С серьезным возгоранием удалось справиться десяти пожарным и добровольцам с помощью спецтехники. Предварительно, причиной случившегося стал поджог. Дознаватели выясняют, как всё произошло.