Умер один из влиятельнейших экономистов Стэнли Фишер

Фишер окончил бакалавриат и магистратуру Лондонской школы экономики, а также получил докторскую степень по философии Массачусетского технологического института. В последнем он стал преподавателем, его учениками были, в частности, нынешний председатель ФРС Бен Бернанке, глава Европейского центрального банка Марио Драги. Также Фишер преподавал в Чикагском университете.