Умер один из влиятельнейших экономистов Стэнли Фишер

В возрасте 81 года умер один из влиятельнейших экономистов, бывший глава Банка Израиля и замглавы Федеральной резервной службы (ФРС) США Стэнли Фишер. По словам его сына Майкла, причиной стали осложнения болезни Альцгеймера, передает The New York Times. Фишер ушел из жизни 31 мая в своем доме в Лексингтоне, штат Массачусетс.
Стэнли Фишер родился в Северной Родезии (бывший протекторат Великобритании, с 1964 года — Замбия) в 1943 году в еврейской семье. Позже семья переехала в Южную Родезию (также бывший протекторат Британии, ныне — Зимбабве).
Фишер окончил бакалавриат и магистратуру Лондонской школы экономики, а также получил докторскую степень по философии Массачусетского технологического института. В последнем он стал преподавателем, его учениками были, в частности, нынешний председатель ФРС Бен Бернанке, глава Европейского центрального банка Марио Драги. Также Фишер преподавал в Чикагском университете.
В 1988—1990 годах был вице-президентом и ведущим экономистом Всемирного банка, а в 1994—2001 занимал должность первого заместителя директора Международного валютного фонда (МВФ). Будучи на этом посту, в 1998 году, Фишер предложил России свои рекомендации по выходу из финансового кризиса.
«Будучи респектабельным экономистом и став высокопоставленным международным чиновником, он обеспечил принятие в качестве официальной позиции фонда рекомендаций по проведению так называемой exchange rate-based stabilization — политики финансовой стабилизации, основанной на фиксированном или квазификсированном валютном курсе», — говорил в интервью газете «Коммерсантъ» занимавший пост советника президента России по экономике в 2000—2005 годах Андрей Илларионов.
Он отмечал, что основные идеологи экономических реформ в России в 1990-х годах Егор Гайдар и Анатолий Чубайс были дружны с Фишером и полностью заимствовали его предложения.
После МВФ Фишер перешел в Citigroup, где занимал позицию заместителя председателя, а в 2005 году возглавил Банк Израиля (имел двойное американо-израильское гражданство), проработав там до 2013 года.
В 2014-м 73-летний Фишер был выдвинут на пост замглавы ФРС 44-м президентом США Бараком Обамой. Срок Фишера на этой должности истекал в 2020 году, однако он подал в отставку в 2017-м. Экономист написал открытое письмо преемнику Обамы Дональду Трампу, объяснив свою отставку причинами личного характера.
Жена Фишера Рода, с которой он познакомился еще в детстве, умерла в 2020 году. У них остались трое сыновей и девять внуков.