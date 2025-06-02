Минобороны РФ подало два новых иска к АО «Военторг»

В августе 2024 года МВД возбудило уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В рамках дела задержаны руководитель АО «Военторг» Владимир Павлов и «бенефициар подконтрольных организаций». Его обвиняют в хищении 400 млн руб. Вместе с Владимиром Павловым был арестован бывший гендиректор «Военторг-ритейла» Тимур Исаков.