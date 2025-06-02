Пожар в трамвае расследует прокуратура Владивостока

За эксплуатацию трамвайной системы Владивостока, состоящей из единственного маршрута, отвечает муниципальное предприятие «Электрический транспорт». Этот вид транспорта находится в упадке, хоть он и востребован у пассажиров — так как трамвайные пути отделены от остальной проезжей части, трамвай практически не задерживается в дорожных заторах. Трамвайный парк последний раз обновляли при мэре Олеге Гуменюке в 2020 году — во Владивосток доставили подержанные вагоны из Москвы. Но по маршруту продолжают ходить и более престарелые вагоны.