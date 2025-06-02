Пожар в трамвае расследует прокуратура Владивостока

Вагоновожатая смогла ликвидировать возгорание самостоятельно, и никто не пострадал. Видеозапись горящего изнутри вагона распространили в социальных сетях, публикацией заинтересовалась прокуратура.
Надзорное ведомство проверит, как транспортное средство прошло техосмотр и было выпущено на линию, как перевозчик соблюдает условия муниципального контракта на выполнение пассажирских перевозок и в рамках этого контракта обеспечивает безопасность пассажиров. Проверят и заказчика контракта, который также должен следить за соблюдением условий его исполнения.
За эксплуатацию трамвайной системы Владивостока, состоящей из единственного маршрута, отвечает муниципальное предприятие «Электрический транспорт». Этот вид транспорта находится в упадке, хоть он и востребован у пассажиров — так как трамвайные пути отделены от остальной проезжей части, трамвай практически не задерживается в дорожных заторах. Трамвайный парк последний раз обновляли при мэре Олеге Гуменюке в 2020 году — во Владивосток доставили подержанные вагоны из Москвы. Но по маршруту продолжают ходить и более престарелые вагоны.
Сейчас в планах городской администрации — закупка новых вагонов в Беларуси, трамвайный парк рассчитывают обновить полностью. Но проблемой остаётся реконструкция трамвайных путей, которая требует не менее 120 миллионов рублей, но таких средств у города пока нет. Из-за плохого состояния путей трамваи регулярно сходят с рельсов. Тем не менее администрация надеется в сотрудничестве с белорусскими специалистами построить новые тяговые подстанции и увеличить количество трамвайных маршрутов в городе. На пике развития Владивостокского трамвая маршрутов было 10.