В Екатеринбурге произошел пожар в сауне

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сигнал о возгорании поступил в 00:46.
На площади 30 квадратных метров огонь повредил внутреннюю отделку и имущество в помещениях сауны, расположенной в административном здании.
В тушении пожара были задействованы три единицы техники и девять человек личного состава. В 01:03 огонь локализовали, в 01:15 открытое горение было ликвидировано, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 03:34.
Как сообщалось ранее, 20 сентября 2024 года произошел пожар в сауне в переулке Осипенко. Огонь повредил помещение сауны, а также котельную частной бани.