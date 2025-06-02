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В Екатеринбурге произошел пожар в сауне

Ночью 2 июня в Екатеринбурге произошел пожар в сауне на улице Шефской.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сигнал о возгорании поступил в 00:46.

На площади 30 квадратных метров огонь повредил внутреннюю отделку и имущество в помещениях сауны, расположенной в административном здании.

В тушении пожара были задействованы три единицы техники и девять человек личного состава. В 01:03 огонь локализовали, в 01:15 открытое горение было ликвидировано, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 03:34.

Как сообщалось ранее, 20 сентября 2024 года произошел пожар в сауне в переулке Осипенко. Огонь повредил помещение сауны, а также котельную частной бани.