Минобороны подало два новых иска к «Военторгу»

Иски поступили в суд 26 и 28 мая.
Министерство обороны Российской Федерации обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с акционерного общества «Военторг» дополнительно 134 тысячи рублей по двум новым искам. Об этом сообщили в суде.
«Совокупная сумма исковых требований от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице АО “Военторг” составляет 134 тыс. 481 рублей», — рассказали ТАСС в Арбитражном суде Москвы. В ведомстве уточнили, что рассматриваются два новых иска, поступивших 26 и 28 мая.
Руководителю компании «Военторг» Владимиру Павлову предъявлено обвинение в присвоении 400 миллионов рублей, выделенных в рамках государственных контрактов на обеспечение армии. С начала мая 2025 года Министерство обороны уже подало в Арбитражный суд Москвы девять исков к АО «Военторг» на сумму почти 3,8 миллиона рублей, а в апреле требовало взыскать еще 317 тысяч рублей.