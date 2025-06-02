Минобороны подало два новых иска к «Военторгу»

Руководителю компании «Военторг» Владимиру Павлову предъявлено обвинение в присвоении 400 миллионов рублей, выделенных в рамках государственных контрактов на обеспечение армии. С начала мая 2025 года Министерство обороны уже подало в Арбитражный суд Москвы девять исков к АО «Военторг» на сумму почти 3,8 миллиона рублей, а в апреле требовало взыскать еще 317 тысяч рублей.