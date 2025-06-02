Россия и Украина собираются в Турции для переговоров: что известно о встрече 2 июня

За несколько дней до встречи сторон украинская сторона совершила атаки на территорию России. Так В Брянской области из-за подрыва моста поезд сошел с рельсов и погибли люди. URA.RU посвятило этому ЧП большой сюжет. Помимо этого БПЛА атаковали Иркутскую и Мурманскую области. Дроны вылетели из грузовиков, которые находились на территории страны. Владимир Зеленский подтвердил причастность Киева к ударам беспилотников по этим регионам России. Чуть позже 53 дрона направили на города России. Из-за атаки в Белгородской области погибла женщина.