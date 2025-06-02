Россия и Украина собираются в Турции для переговоров: что известно о встрече 2 июня

Россия и Украина встречаются для очередного раунда переговоров.
В Стамбуле 2 июня во дворце Чираган должен пройти второй раунд переговоров между Москвой и Киевом. Состав российской делегации возглавил помощник президента Владимир Мединский, который уже руководил группой российских переговорщиков в Стамбуле весной 2022 года. Главой украинской стороны стал министр обороны страны Рустем Умеров. URA.RU приводит все известное о встрече, которая должна пройти 2 июня в 13:00 по московскому времени.
Составы делегаций России и Украины.
Российскую делегацию возглавляет Владимир МединскийФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Российская делегация прибыла в Стамбул вечером в воскресенье. В нее вошли замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны РФ Александр Фомин.
К составу украинской делегации на втором этапе переговоров включены три новых участника: Андрей Фомин, занимающий должность начальника отдела права и заместителя руководителя управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины; Юрий Ковбаса, представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в органах сектора обороны и безопасности; а также Евгений Острянский, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ. Таким образом, состав расширен с 12 до 14 человек.
Маневр Зеленского в последний момент перед переговорами.
Глава украинской делегации — министр обороны Рустем УмеровФото: U.S Army / Petty Officer 1st Class Alexander Kubitza.
Состав украинской делегации изменился в последний момент. Президент Украины Владимир Зеленский распорядился провести пересмотр списков. Указ опубликован на официальном интернет-портале главы государства. В соответствии с документом, начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба ВСУ Алексей Маловацкий не будет принимать участия во втором туре.
Киев и Москва приготовили меморандумы.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссия предложила Украине обмен на переговорах.
Российская сторона предложила обменяться меморандумами, в которых каждая из сторон сформулирует свои представления относительно хода переговоров. Москва такой документ уже получила. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что публичного доступа к ним не будет. Известно, что он будет содержать не только договоренности сторон, но и разногласия, а также сроки разрешения конфликта.
Ключевые положения украинского документа уже были обнародованы в западных СМИ. Киев предлагает введение режима прекращения огня на земле, на море и в воздушном пространстве под наблюдением иностранных партнеров, пишет NYT. Меморандум поступил российским делегатам на украинском и английском языках. Мединский отметил, что для России это не является проблемой, поскольку переговорщики знают разные языки.
Украинские массовые ночные удары по России и теракт накануне переговоров.
За несколько дней до встречи сторон украинская сторона совершила атаки на территорию России. Так В Брянской области из-за подрыва моста поезд сошел с рельсов и погибли люди. URA.RU посвятило этому ЧП большой сюжет. Помимо этого БПЛА атаковали Иркутскую и Мурманскую области. Дроны вылетели из грузовиков, которые находились на территории страны. Владимир Зеленский подтвердил причастность Киева к ударам беспилотников по этим регионам России. Чуть позже 53 дрона направили на города России. Из-за атаки в Белгородской области погибла женщина.
Настрой делегатов из России на фоне терактов и ударов ВСУ.
Российская сторона настроена на переговорыФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Российская делегация в Стамбуле сохраняет деловой настрой вне зависимости от текущей атмосферы переговоров, сообщил собеседник ТАСС. Вместе с тем, Россия не планирует обнародовать детали своего проекта меморандума по Украине.