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В украинском городе прозвучала серия взрывов и вспыхнул пожар

В Харькове прогремели минимум три взрыва, после чего начался пожар в одном из районов города. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в своем telegram-канале.

В Харькове прозвучало минимум три взрыва, заявил мэр города.

В Харькове прогремели минимум три взрыва, после чего начался пожар в одном из районов города. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в своем telegram-канале.

«Взрыв был слышен в Харькове… Еще один взрыв в городе… На месте пожар… Третий взрыв», — рассказал Терехов.

По его словам, один из громких звуков детонации прозвучал в Холодногорском районе города. Детали происшествия уточняются.

Ранее взрывы прозвучали в Киеве. Тогда, утром 1 июня, звуки детонации было слышно четыре раза за сутки.