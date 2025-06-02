В украинском городе прозвучала серия взрывов и вспыхнул пожар

В Харькове прозвучало минимум три взрыва, заявил мэр города.
В Харькове прогремели минимум три взрыва, после чего начался пожар в одном из районов города. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов в своем telegram-канале.
«Взрыв был слышен в Харькове… Еще один взрыв в городе… На месте пожар… Третий взрыв», — рассказал Терехов.
По его словам, один из громких звуков детонации прозвучал в Холодногорском районе города. Детали происшествия уточняются.
Ранее взрывы прозвучали в Киеве. Тогда, утром 1 июня, звуки детонации было слышно четыре раза за сутки.