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Губернатор Амурской области рассказал о предотвращении атаки на авиабазу

Орлов сообщил, что ударов с использованием БПЛА на авиабазу «Украинка» в Амурской области не было.

Источник: Комсомольская правда

В Амурской области произошло возгорание грузового автомобиля на автомобильной трассе, в результате чего пострадал водитель машины. Об этом проинформировал губернатор региона Василий Орлов.

«Ударов с использованием БПЛА на авиабазу “Украинка” и населенные пункты допущено не было. Ситуация находится под контролем», — сообщил глава региона в Telegram-канале.

Так, Орлов подтвердил информацию о взрыве грузового автомобиля на трассе Чита-Хабаровск, ранее появившуюся в СМИ. По предварительным данным, в горящей фуре перевозились беспилотные летательные аппараты.

Губернатор также уточнил, что пожар был успешно потушен, однако водитель грузовой машины пострадал. Данных о его состоянии пока нет.

Позднее Минобороны проинформировало об успешном отражении вражеской атаки на аэродромы в трех российских регионах.