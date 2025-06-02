Губернатор Амурской области рассказал о предотвращении атаки на авиабазу

В Амурской области произошло возгорание грузового автомобиля на автомобильной трассе, в результате чего пострадал водитель машины. Об этом проинформировал губернатор региона Василий Орлов.
«Ударов с использованием БПЛА на авиабазу “Украинка” и населенные пункты допущено не было. Ситуация находится под контролем», — сообщил глава региона в Telegram-канале.
Так, Орлов подтвердил информацию о взрыве грузового автомобиля на трассе Чита-Хабаровск, ранее появившуюся в СМИ. По предварительным данным, в горящей фуре перевозились беспилотные летательные аппараты.
Губернатор также уточнил, что пожар был успешно потушен, однако водитель грузовой машины пострадал. Данных о его состоянии пока нет.
Позднее Минобороны проинформировало об успешном отражении вражеской атаки на аэродромы в трех российских регионах.