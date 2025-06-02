После атаки дронов ВСУ на Иркутскую область начались допросы: кто отвечает на вопросы следователей первым

По данным Минобороны России, киевский режим 1 июня совершил в разных регионах России теракты с применением FPV-дронов. По данным оборонного ведомства, атаки совершались по аэродромам в Ивановской, Рязанской, Амурской, Мурманской и Иркутской областях. В двух последних регионах, по информации МО РФ, запуск таких беспилотников привел к тому, что несколько единиц авиационной техники загорелись.