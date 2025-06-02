Водителя фуры, из которой проводилась атака дронов на Иркутскую область, совершенно точно жив и его должны допрашивать. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Водитель точно жив. Его должны допрашивать», — сказал собеседник агентства.
Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о первом в Сибири случае атаки дронов ВСУ. Вражеские беспилотники предприняли попытку атаковать военный объект в населённом пункте Средний. Один из дронов сбросил взрывное устройство на старое здание в Новомальтинске.
В Усольском районе работают все оперативные и силовые службы. Кобзев отметил, что источник, откуда были запущены дроны, уже установлен и блокирован. Позже губернатор Иркутской области уточнил, что блокированным источником дронов в регионе оказалась фура.
По данным Минобороны России, киевский режим 1 июня совершил в разных регионах России теракты с применением FPV-дронов. По данным оборонного ведомства, атаки совершались по аэродромам в Ивановской, Рязанской, Амурской, Мурманской и Иркутской областях. В двух последних регионах, по информации МО РФ, запуск таких беспилотников привел к тому, что несколько единиц авиационной техники загорелись.
Кроме того, в российском оборонном ведомстве добавили, что некоторые из участников терактов, устроенных киевским режимом в отношении аэродромов на территории России, были задержаны.
Параллельно в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России сообщили, что военные прокуроры проводят проверки на объектах министерства обороны РФ, которые подверглись атакам украинских дронов в пяти регионах страны.
Мировое сообщество, в особенности союзники и спонсоры в подконтрольных СМИ не педалируют тему атаки режима нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского. Новость в числе немногих прокомментировало издание Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Журналисты написали, что киевский режим заранее сообщил президенту США Дональду Трампу об атаках украинских беспилотников на территорию России. Но потом текст исправили на «НЕ сообщил».