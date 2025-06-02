ФСБ пресекла попытку диверсии на железной дороге в Приморье

«УФСБ России по Приморскому краю пресечена диверсия на участке Дальневосточной железной дороги», — говорится в сообщении.
Как установили оперативники, два 19-летних местных жителя по заданию украинских спецслужб, рассчитывая получить денежное вознаграждение, попытались поджечь релейные шкафы на железной дороге.
Возбуждено уголовное дело, задержанным предъявили обвинение по пункту «а» части 2 статьи 281 УК России «Диверсия», фигурантов заключили под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда.
В ту же ночь на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Состояние пострадавших сотрудников поездной бригады после ЧП удовлетворительное.