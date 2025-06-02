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Глава МИД ФРГ заявил о подготовке новых санкций против России

В Берлине министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль встретится 2 июня с американским сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) для обсуждения нового пакета санкций против России. Об этом Вадефуль сообщил эфире телеканала ZDF.

Вадефуль проведет переговоры с Рубио по поводу антироссийских санкций.

В Берлине министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль встретится 2 июня с американским сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) для обсуждения нового пакета санкций против России. Об этом Вадефуль сообщил эфире телеканала ZDF.

«Завтра я проведу встречу в Берлине с американским сенатором Линдси Грэмом, который подготовил масштабный пакет санкций», — рассказал глава МИД ФРГ в эфире телеканала. Он добавил, что после переговоров с государственным секретарем США Марко Рубио санкции будут рассмотрены в Сенате.

В то же время он подтвердил, что Европейский союз разрабатывает новый пакет санкций против Российской Федерации, направленный на энергетический сектор. По его словам, в будущем ограничения, вероятно, коснутся и газовой отрасли.

Ранее Вадефуль выразил убеждение, что урегулирование конфликта на Украине, с наибольшей вероятностью, произойдет посредством переговорного процесса. По его словам, было ясно с самого начала, что противостояние завершится именно за столом переговоров, передает «Ридус».