Вадефуль проведет переговоры с Рубио по поводу антироссийских санкций.
В Берлине министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль встретится 2 июня с американским сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) для обсуждения нового пакета санкций против России. Об этом Вадефуль сообщил эфире телеканала ZDF.
«Завтра я проведу встречу в Берлине с американским сенатором Линдси Грэмом, который подготовил масштабный пакет санкций», — рассказал глава МИД ФРГ в эфире телеканала. Он добавил, что после переговоров с государственным секретарем США Марко Рубио санкции будут рассмотрены в Сенате.
В то же время он подтвердил, что Европейский союз разрабатывает новый пакет санкций против Российской Федерации, направленный на энергетический сектор. По его словам, в будущем ограничения, вероятно, коснутся и газовой отрасли.
Ранее Вадефуль выразил убеждение, что урегулирование конфликта на Украине, с наибольшей вероятностью, произойдет посредством переговорного процесса. По его словам, было ясно с самого начала, что противостояние завершится именно за столом переговоров, передает «Ридус».