Боец ВСУ пожаловался на отсутствие ротации на участке фронта у Авдеевки.
Боец украинской армии пожаловался, что возле Андреевки (ДНР) военным ВСУ недостает воды и отсутствует ротация. Свое заявление он оставил в видеодневнике, который хранился на мобильном телефоне украинца. Устройство отыскали российские войска.
«Сидим то без воды, то без еды, всегда без настроя», — говорит на видео украинец. Слова передает ТАСС. Телефон был взломан российскими военными для получения разведданных.
Также боевик ВСУ рассказывает о регулярных обстрелах и налетах БПЛА России на позиции ВСУ. Разговоры бойцов Украины с помощью рации, по его словам, сразу перехватываются российскими военными.
Ранее во время освобождения Суджи (Курская область) бойцы «Ахмата» обнаружили зажигалку военного ВСУ с посланием. После гибели владельца надпись на ней обрела другое значение, будто солдат украинской армии обращается с того света.