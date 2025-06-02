На железной дороге в Приморье предотвращен теракт

Управление ФСБ России по Приморскому краю предотвратило диверсию на участке Дальневосточной железной дороги. Два 19-летних молодые человека были задержаны за попытку поджога релейных шкафов по указанию украинских спецслужб, сообщает региональное управление ведомства. Информацией поделились РИА Новости.
«Установлено, что задержанные, рассчитывая на денежное вознаграждение, предприняли действия, направленные на поджог железнодорожных релейных шкафов в Приморском крае», — говорится в сообщении ФСБ.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 281 УК РФ («Диверсия»), и они были помещены под стражу. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Также ЧП произошли в воскресенье, на железной дороге в Брянской и Курской областях, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.