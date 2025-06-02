В Приморье задержаны два диверсанта. Видео

Злоумышленники рассчитывали на вознаграждение от украинских спецслужб.
Попытка диверсии на железной дороги пресечена в Приморье. Сотрудники регионального УФСБ задержали двух 19-летних местных жителей, которые пытались поджечь релейные шкафы, сообщили в силовом ведомстве.
«Двое 19-летних жителей Приморского края собирались поджечь железнодорожные релейные шкаф», — передает РИА Новости со ссылкой на ФСБ, Несостоявшиеся злоумышленники действовали по заданию украинских спецслужб и рассчитывали получить вознаграждение за свое преступление, сообщили в ФСБ.
Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 281 УК РФ — «Диверсия». Молодые люди помещены под стражу, им предъявлено обвинение.