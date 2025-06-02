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Латвия решила не пускать россиян в собственное жилье в стране

Латвийские власти ограничили въезд на территорию страны для граждан Российской Федерации, владеющих недвижимостью в непосредственной близости от стратегически важных объектов. Об этом сообщил латвийский телеканал TV3.

Служба безопасности Латвии внесла некоторых россиян в «черный список».

Латвийские власти ограничили въезд на территорию страны для граждан Российской Федерации, владеющих недвижимостью в непосредственной близости от стратегически важных объектов. Об этом сообщил латвийский телеканал TV3.

«На основании полученной информации о рисках Служба государственной безопасности в последние годы провела несколько проверок граждан России, владеющих недвижимостью в Латвии вблизи стратегически важных объектов. В ряде случаев в результате проверок служба выявила риски, которые граждане России представляют для национальной безопасности Латвии», — передал телеканал. Там добавили, что, по рекомендации Службы государственной безопасности эти российские граждане были внесены в «черный список» — перечень иностранцев, которым запрещен въезд на территорию Латвии.

Ранее страны Балтии ужесточали ограничения в отношении России. В мае 2025 года Латвия, Литва и Эстония запретили пролет спецборта правительства Словакии в Россию через свое воздушное пространство.