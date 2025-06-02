ТАСС: Минобороны подало два иска к «Военторгу»

Минобороны РФ подало в Арбитражный суд Москвы два новых иска к компании «Военторг», руководство которой обвиняется в хищении бюджетных средств. Согласно информации суда, ведомство требует взыскать с предприятия 134 тыс. рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные суда.
Напомним, что глава «Военторга» Владимир Павлов сейчас находится в СИЗО по обвинению в хищении 400 млн рублей.
«Совокупная сумма исковых требований от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице АО “Военторг” составляет 134 тыс. 481 рублей», — передает агентство.
В суде уточнили, что оба исковых заявления были поданы в конце мая — 26 и 28 числа соответственно.
Напомним, что Павлов является фигурантом уголовного дела о мошенничестве при исполнении государственных контрактов для российской армии на сумму 400 млн рублей.
Ранее KP.RU писал, что четырех сотрудников «Стройкапитала» арестовали за хищение 52 млн рублей.