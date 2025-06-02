ТАСС: Минобороны подало два иска к «Военторгу»

Минобороны РФ подало в Арбитражный суд Москвы два новых иска к компании «Военторг», руководство которой обвиняется в хищении бюджетных средств. Согласно информации суда, ведомство требует взыскать с предприятия 134 тыс. рублей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные суда.