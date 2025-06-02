При теракте в американском Боулдере ранены шесть человек

«Я могу подтвердить, что пострадали шесть человек в возрасте от 67 до 88 лет», — рассказал Маккаллек. Трансляция проходила на YouTube-канале местной администрации. Агент уточнил, что все раненые были доставлены в ближайшие медицинские учреждения.