Омский школьник перевел мошенникам 345 тысяч рублей

В Омске возбудили уголовное дело по факту крупного мошенничества, пострадал 16-летний подросток. Лжесотрудники портала «Госуслуги» убедили школьника, что его родителям грозит уголовное преследование за якобы совершенную госизмену. Подробности истории рассказали в региональном УМВД.
По версии следствия, аферисты в течение недели манипулировали подростком, запретив ему рассказывать кому-либо о «проблеме». За семь дней мальчик смог успешно выяснить, какой пароль установлен на мобильнике мамы. Ночью юноша тайно перечислил 345 тысяч рублей ее сбережений на указанные незнакомцами счета. Затем попытался перевести еще 1,4 млн рублей, но транзакцию заблокировал банк.
«О случившемся мать узнала только тогда, когда не смогла войти в приложение. В отделе полиции № 1 УМВД России по Омску расследуется дело по части 3 статьи 30 — части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ “Мошенничество”», — рассказали в ведомстве.
Ранее «КП — Омск» сообщила о ликвидации колонии-поселения под Осташково.