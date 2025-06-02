Омский школьник перевел мошенникам 345 тысяч рублей

По версии следствия, аферисты в течение недели манипулировали подростком, запретив ему рассказывать кому-либо о «проблеме». За семь дней мальчик смог успешно выяснить, какой пароль установлен на мобильнике мамы. Ночью юноша тайно перечислил 345 тысяч рублей ее сбережений на указанные незнакомцами счета. Затем попытался перевести еще 1,4 млн рублей, но транзакцию заблокировал банк.